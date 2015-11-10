Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендує ВРЮ звільнити 283 кримських суддів

Про це йдеться у повідомленні ВККС.

Комісія, розглянувши звернення заступника генерального прокурора України Анатолія Матіоса, народного депутата Сергія Лещенка і голови Верховного суду Ярослава Романюка стосовно дисциплінарної відповідальності суддів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, прийняла рішення рекомендувати Вищій раді юстиції звільнити 283 судді.

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Стосовно 277 кримських суддів комісія прийняла рішення направити рекомендацію до ВРЮ про звільнення з посади, вбачаючи факти, які свідчать про порушення присяги судді.

Натомість 6 суддів з Криму комісія рекомендує звільнити, вбачаючи факти, які свідчать про порушення вимог щодо несумісності.

Список суддів АР Крим та Севастополь наводиться на сайті комісії.