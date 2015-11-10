Євродепутат: для безвізового режиму "домашнє завдання" Україна має виконати повністю

Про це заявив євродепутат Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Водночас, за його словами, "обов'язковим для виконання залишаються ще кілька рекомендацій, висунутих Єврокомісією".

Читайте такожЗМІ: У ЄС назвали причину перенесення ключового засідання щодо безвізового режиму для України

"Ми наближаємося до дати, коли можливе рішення щодо безвізового режиму між Україною та Євросоюзом буде прийняте", - наголосив євродепутат, додавши що має на увазі офіційне представлення відповідної доповіді Єврокомісії та висновків країн-членів ЄС, що має відбутись у грудні.

Проте, на переконання євродепутата, "м'яч наразі перебуває на боці України". Якщо вона виконає "своє домашнє завдання у повному обсязі", Євросоюз неодмінно ухвалить рішення щодо введення безвізового режиму без будь-яких затримок, переконаний Габріеліус Ландсбергіс.

Він також порадив українській владі "не давати підстав для когось заявити, що, зі свого боку, Київ не зробив усього, що від нього вимагалося". "Прихильники європейського шляху України повинні чітко усвідомлювати, що будь-які зволікання будуть, без сумнівів, використані проти зближення України та ЄС", - наголосив Габріеліус Ландсбергіс.

Політик переконаний, що "страхи та міфи людей" щодо євроінтеграції повинні розвінчуватися. Натомість влада має використовувати кожну можливість, щоб пояснювати українцям "важливість та реальний ефект" від ухвалення та імплементації кожного рішення, спрямованого на реформи та на зближення з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила низку законопроектів з переліку законів ("безвізового пакету"), потрібних для лібералізації Євросоюзом візового режиму для України.