США готові співпрацювати з Януковичем?

Сполучені Штати Америки не підтримають можливий силовий розпуск Верховної Ради України.

Таку думку в інтерв`ю радіо "Свобода" висловив колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР.

“Усі на Заході зараз визнають, що Верховна Рада України була сформована за допомогою вільних, чесних та конкурентних виборів. Тому я не думаю, що тут будуть готові прийняти чи погодитися на незаконні чи неконституційні дії Президента проти цього парламенту”, - сказав С.ПАЙФЕР.

При цьому він зазначив, що США будуть співпрацювати із будь-яким українським прем`єром.

С.ПАЙФЕР підкреслив, що після парламентських виборів саме Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав найбільше важелів щодо створення коаліції. “Безперечно, відразу після парламентських виборів рішення про створення “помаранчевої коаліції” чи коаліції з Партією регіонів було в руках Президента. Хитання “Нашої України” та її нездатність швидко ухвалити рішення у квітні чи травні призвело до теперішньої ситуації, коли вони опинилися перед менш привабливим вибором”, - сказав посол..

За словами С.ПАЙФЕРА, із новою коаліцією зовнішньополітичний курс України може зазнати змін.

"Але я думаю, треба зачекати і подивитися, наскільки відмінним буде цей курс", – зазначив екс-посол.

При цьому він зауважив, що "Віктор ЯНУКОВИЧ, коли очолював уряд декілька років тому, підтримував курс на вступ України в НАТО і ЄС".

"Я не думаю, що США інстинктивно налаштовані проти співпраці із ЯНУКОВИЧЕМ", - сказав С.ПАЙФЕР.

"Американський уряд буде залучати його до співпраці і спостерігатиме за політикою, яку він проводитиме", - додав колишній посол.