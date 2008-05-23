Президенти шести країн заявили про створення єдиного транзитного простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками роботи Енергетичного саміту повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що поки що не можна говорити, що не існує проблем у вирішенні цього питання.

“Безумовно, ми повинні провести ще багато аналогічних дискусій, але сьогодні ми ухвалюємо декларацію, яку підписали всі шість президентів”, - сказав він.

Також він підкреслив, що це є колосальним успіхом Київського саміту.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що президенти обговорили питання створення єдиної енергетичної політики в Європі, ефективного безпекового транзитного простору.

Він констатував, що президенти залишились задоволеними техніко-економічним обґрунтуванням нафтопроводу “Одеса-Броди”.

Це дало підстави говорити, наголосив він, що цей проект починає працювати в аверсному режимі. При цьому В.ЮЩЕНКО розповів про вчорашні переговори з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ щодо поставок технологічної нафти в цей нафтопровід, а також нагадав про домовленість щодо комплексного підходу в реалізації цього проекту, зокрема, розповів про домовленість щодо побудови нового нафтопереробного заводу.

Президент підкреслив, що цей саміт можна назвати успішним і подякував за високий представницький рівень.

Як повідомляв УНІАН, в Енергетичному саміті беруть участь Президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Грузії - Михайло СААКАШВІЛІ, Естонії - Томас Хендрік ІЛЬВЕС, Латвії - Валдіс ЗАЛТЕРС, Литви - Валдас АДАМКУС і Польщі - Лех КАЧИНСЬКИЙ, а також комісар Європейської комісії з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС, віце-президент Республіки Болгарія Ангел МАРІН, віце-міністр Казахстану Ляззат КІІНОВ, міністр закордонних справ Словацької Республіки Ян КУБІШ і Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Бойден ГРЕЙ.