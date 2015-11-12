Суд переніс на 13 листопада розгляд продовження арешту Мосійчука

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову зачитала суддя Лариса Цокол, мотивуючи своє рішення тим, що захисники підозрюваного мали можливість з ним сьогодні зустрітися, щоб визначити свою правову позицію і роз'яснити йому процесуальні права і обов'язки.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення.

23 жовтня у ГПУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженню щодо Мосійчука.

2 листопада генпрокурор Віктор Шокін заявив, що сам Мосійчук в ході досудового слідства визнав, що отримував хабарі за тих обставин, що викладені в підозрі. Також представники ГПУ продемонстрували відео, на якому Мосійчук визнав звинувачення в отриманні хабара.

Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів в результаті жорстоких тортур.