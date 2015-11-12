Суд переніс на 13 листопада розгляд продовження арешту Мосійчука
Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 11 години ранку 13 листопада в засіданні з розгляду клопотання прокуратури про продовження строку тримання під вартою народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову зачитала суддя Лариса Цокол, мотивуючи своє рішення тим, що захисники підозрюваного мали можливість з ним сьогодні зустрітися, щоб визначити свою правову позицію і роз'яснити йому процесуальні права і обов'язки.
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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.
18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення.
23 жовтня у ГПУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженню щодо Мосійчука.
2 листопада генпрокурор Віктор Шокін заявив, що сам Мосійчук в ході досудового слідства визнав, що отримував хабарі за тих обставин, що викладені в підозрі. Також представники ГПУ продемонстрували відео, на якому Мосійчук визнав звинувачення в отриманні хабара.
Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів в результаті жорстоких тортур.