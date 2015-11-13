Сформувався новий непублічний альянс Григоришина та Саакашвілі - експерт

Про це сказав директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк у коментарі Gazeta.ua.

"Григоришин знайшов собі нового перспективного політика – Саакашвілі. Очевидно, тут тісно переплелись бізнес та політика. Григоришин нині переживає складні часи: його підприємства в Україні не можуть повернути кредити в сотні мільйонів доларів і перебувають на межі банкрутства. Тому він відчайдушно намагається отримати важелі впливу для просування своїх інтересів у енергетичній сфері. Вочевидь, цей вплив він розраховує конвертувати у прибутки за рахунок своїх зв'язків із топ-менеджерами російської енергетики. Тут "крутяться" дуже великі гроші - це і російське паливо для атомних АЕС, і електроенергія, і інші мільярдні проекти. В тому числі – і "рідні" трансформатори Григоришина, які, за даними журналістських розслідувань, реалізовувались за цінами вдвічі вище ринкових", - акцентував експерт.

На його думку, "у пана Саакашвілі свої резони – він хоче мати власну фінансову та інформаційну базу для потужної політичної кар'єри в Україні. Помітно, що його вже обтяжує політична залежність від Петра Порошенка, який запросив його до України. Саакашвілі дуже амбітний і мріє про найвищі посади в нашій державі, оскільки зараз не може повернутись у грузинську політику. Поки він різко критикує прем'єра, його оточення та окремих чиновників, але питання часу, коли він почне робити це не лише проти оточення президента (що вже відбувається), але й щодо самого Петра Порошенка".

"Звідси "ростуть ноги" у потужної інформаційної атаки на прем'єра та його оточення із залученням провідних ЗМІ. За його словами, це відповідає інтересам і Григоришина, і Саакашвілі: таким чином вони разом знищують політико-економічних конкурентів та розчищають собі дорогу. Зокрема, мішенями атаки з команди прем'єра стали Мартиненко, Іванчук, Аваков. Меншою мірою - Ложкін та Кононенко з оточення президента. Ці політики заважають реалізації взаємопов'язаних бізнес-схем Григоришина і планів політичної експансії Саакашвілі", - відзначив Миселюк.