Сорос розповів про очікування міжнародної спільноти від Порошенка

Голова Фундації «Відкритого Суспільства» Джордж Сорос заявляє, що міжнародна спільнота очікує від українського президента Петра Порошенка впровадження реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході конференції "Реформи: долаючи «стару» Україну".

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"І народ, і ті, хто підтримує нову Україну за кордоном, очікують, що президент (Петро Порошенко - УНІАН) візьме на себе відповідальність за процес реформ, яких вимагає громадськість. Я переконаний, що він готовий до цього, і щойно він так вчинить - країна наслідуватиме його приклад", - заявив Сорос.

Також, він сказав, що, на його думку, глава Української держави та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк близькі до згоди щодо деяких персональних змін в уряді. Сорос вважає, що це повинно "усунути теперішню невизначеність та надати новий поштовх процесу реформ".