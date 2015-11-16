В ОБСЄ похвалили другий тур місцевих виборів в Україні

Про це на прес-конференції сказала голова місії БДІПЛ Каетана де Зулуета.

Члени місії ще залишаються на місцях спостереження, але з їхніх повідомлень можна сказати, що вибори добре організовані, сказала пані де Зулуета. Також вона відзначила прозорість голосування і позитивно оцінила роботу персоналу виборчих дільниць, передає BBC Україна.

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Водночас, за словами глави місії, на виборчу кампанію вплинули "потужні бізнес-інтереси".

"Я думаю, варто відзначити, що гроші впливають на поведінку ЗМІ", - сказала пані де Зулуета.

Також вона відзначила брак рівної присутності на радіо і телебаченні для всіх учасників виборчого процесу. "Подібно до виборів 25 жовтня, БПП і "Опозиційний блок" отримали найбільше ефірного часу в програмах, пов'язаних з рекламою виборів", - сказала глава місії.