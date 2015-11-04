У Кривому Розі Вілкул-старший зустрінеться в другому турі з кандидатом "Самопомочі"

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, Вілкул отримав підтримку 45,13%, або 88345 виборців, випередивши найближчого конкурента більш ніж в 4 рази: Милобог отримав 20936 голосів (10,7%).

Читайте такожУ Дніпродзержинську у другий тур вийшли Білоусов (БПП) і Найда (УКРОП)

Третє місце зайняв кандидат від УКРОПу Микола Колесник з 8,88% (17388 голосів). Раніше партія заявила, що якщо її кандидат не пройде у другий тур, вона підтримає кандидата, який виступить проти Вілкула.

Четверте місце посіла Ольга Бабенко (ВО "Батьківщина") - 8,23% (16106 голосів). Кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Олександр Світловський отримав 6,34%, або 12416 голосів, а інші кандидати набрали менше 5%.

Всього у виборах мера Кривого Рогу брав участь 21 кандидат. У той же час на сайті ЦВК дані про кандидатів Вілкула та Милобога відсутні.

Читайте такожУ Нікополі у другому турі зустрінуться Фісак (БПП) та Бичков (УКРОП)

Нагадаємо, що Юрій Вілкул є батьком Олександра Вілкула, який пройшов у другий тур виборів мера Дніпропетровська проти кандидата від УКРОПу Бориса Філатова.

Другі тури мерів великих міст пройдуть 15 листопада.