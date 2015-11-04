У Кривому Розі Вілкул-старший зустрінеться в другому турі з кандидатом "Самопомочі"
У другому турі виборів мера Кривого Рогу (Дніпропетровська область) зустрінуться чинний мер Юрій Вілкул ("Опозиційний блок") та Юрій Милобог ("Самопоміч").
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Так, Вілкул отримав підтримку 45,13%, або 88345 виборців, випередивши найближчого конкурента більш ніж в 4 рази: Милобог отримав 20936 голосів (10,7%).
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Третє місце зайняв кандидат від УКРОПу Микола Колесник з 8,88% (17388 голосів). Раніше партія заявила, що якщо її кандидат не пройде у другий тур, вона підтримає кандидата, який виступить проти Вілкула.
Четверте місце посіла Ольга Бабенко (ВО "Батьківщина") - 8,23% (16106 голосів). Кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Олександр Світловський отримав 6,34%, або 12416 голосів, а інші кандидати набрали менше 5%.
Всього у виборах мера Кривого Рогу брав участь 21 кандидат. У той же час на сайті ЦВК дані про кандидатів Вілкула та Милобога відсутні.
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Нагадаємо, що Юрій Вілкул є батьком Олександра Вілкула, який пройшов у другий тур виборів мера Дніпропетровська проти кандидата від УКРОПу Бориса Філатова.
Другі тури мерів великих міст пройдуть 15 листопада.