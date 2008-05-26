Результати підрахунку зі 138 виборчих дільниць у Києві

За даними Київської територіальної виборчої комісії, після підрахунку результатів голосування на 138 (з 1026) виборчих дільниць, до Київської міської ради проходять сім виборчих блоків і партій:

Блок Черновецького - 30,99% (44 місця з 120)

Блок Тимошенко - 21,94% (31)

Блок Кличка - 10,67% (15)

Блок Литвина - 7,57% (11)

ГАК - 5,91% (8)

Партія регіонів - 4,17% (6)

Блок Катеринчука - 3,34% (5)

Блок Омельченка (2,26%), НУНС (1,99%) і ВО "Свобода" (1,96%) поки що нижче 3-відсоткового бар`єру.

Кандидати на місце міського голови після підрахунку результатів голосування на 143 виборчих ділянках набирають:

Черновецький - 37,75%

Турчинов - 18,46%

Кличко - 17,61%

Пилипишин - 6,15%

Катеринчук - 4,25%

Горбаль - 2,52%

Омельченко - 2,39%

Тягнибок - 1,34%.