У Чернігові нардеп від БПП Атрошенко переміг чинного мера Соколова

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Атрошенко отримав підтримку 53201 виборця, а його конкурент від партії "Наш край", чинний мер Олександр Соколов - 44560, що становить відповідно 54,42% і 45,58% від дійсних голосів, або 51,52% і 43,15% від усіх, хто проголосував.

Читайте такожДо Чернігівської міськради проходять 6 політичних сил

Явка в другому турі у Чернігові, за даними ЦВК, була дуже значною для таких виборів - 46,45% (46,78% у Деснянському районі та 45,94% в Новозаводському).

Нагадаємо, у першому турі виборів мера 25 жовтня за Соколова проголосували 32612 чернігівчан (33,74%), за Атрошенка - всього 22560 (23,34%).