"Батьківщина" відреклася від свого лідера у Кривому Розі, хоче розпустити фракцію в міськраді

Про це йдеться у заяві партії.

"У зв’язку з подіями, що відбуваються в Кривому Розі навколо виборів мера міста, Всеукраїнське об’єднанння "Батьківщина" ухвалило рішення про зняття з посади голови Криворізької міської організації партії Ольги Бабенко та розпуск бюро міської організації", - сказано у ній.

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Крім того, партія розглядає можливість розпуску своєї фракції у новообраній Криворізькій міській раді.

"Батьківщина" також ставить питання щодо розпуску фракції партії у міськраді Кривого Рогу та позбавлення членства у партії депутатів, які разом з "Опозиційним блоком", "Солідарністю", РПЛ взяли участь у першому засіданні Криворізької міської ради, на якому попри незавершений підрахунок голосів мером було оголошено Юрія Вілкула", - заявляє політсила.

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Нагадаємо, раніше було опубліковано заяву Криворізької міськорганізації "Батьківщини", в якій та визнає офіційні результати другого туру виборів мера Кривого Рогу, згідно з якими переміг діючий мер і кандидат "Опоблока" Юрій Вілкул, і закликає інші партії "припинити спекуляції на цю тему".

У свою чергу в Дніпропетровській обласній організації партії заявили, що Криворізька міськорганізація насправді так само виступає за перегляд результатів виборів мера, як цього вимагає і партія "Самопоміч", чий кандидат Юрій Мілобог виступав проти Вілкула у другому турі.

Пізніше Криворізька міськорганізація "Батьківщини" все ж вирішила замінити своїх представників у міській виборчій комісії, які голосували за визнання перемоги Вілкула.