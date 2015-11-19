Україна заручилася підтримкою Італії у сфері безпеки, боротьби з корупцією, економіки та євроінтеграції - президент

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у ході офіційного візиту до Італії.

"Зустрічі були дуже конструктивними, дружніми та довірливими. Ми отримали всі необхідні сигнали підтримки, які сьогодні так потрібні Україні", - сказав глава держави.

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Президент обговорив з керівництвом Італії питання у сфері безпеки, економіки та політики.

Порошенко повідомив, що Україна має тверду та послідовну підтримку з боку Італії щодо питання безпеки та оборони. Зокрема, під час зустрічей наголошувалось, що Італія чітко стоїть на принципах необхідності повної імплементації Мінських угод.

Українська та італійські сторони домовилися про співпрацю в економічній сфері, зокрема, в енергетиці.

"Компанія ENI задекларувала бажання розширення інвестицій в Україну", - повідомив президент.

Також було домовлено про співпрацю у сфері АПК, включаючи сферу сільськогосподарського машинобудування та інвестиції в технології, харчову промисловість, щодо кроків італійських партнерів з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Глава держави повідомив, що досягнуто домовленості щодо встановлення партнерських відносин між Антикорупційним бюро Італії та Національним антикорупційним бюро України.

"Будуть надавати консультативну та інші види допомоги для підвищення ефективності антикорупційної боротьби в Україні. Ми розробили конкретний графік кроків, які могли би посилити нашу співпрацю в цій чутливій сфері", - зазначив президент.

Також прозвучала підтримка з боку Італії прагнень України щодо безвізового режиму.

"Це дуже важливо напередодні прийняття рішення експертною групою щодо надання оцінки дій України з виконання Плану дій по безвізовому режиму. Сподіваюсь, що до кінця грудня Європейська комісія прийме відповідне рішення, щоб у 2016-му українці нарешті отримали це право", - сказав глава держави.

Президент також відзначив підписання угоди про визнання українських посвідчень водіїв. "Ми йшли до цього довгих 10 років", - зауважив Порошенко.

Крім того, було домовлено про подальші кроки з підвищення соціального захисту українців, які проживають в Італії.

Глава держави окремо підкреслив, що, незважаючи на інформацію про загрозу можливих терактів в Італії, він не планує змінювати програму в Римі.

"Ми підтримуємо Італійську республіку і весь світ в боротьбі проти тероризму так само, як Італія, ЄС та весь світ підтримує Україну в її боротьбі поти агресора", - наголосив Порошенко.