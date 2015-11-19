США попередили Італію про теракти та назвали потенційні цілі бойовиків

Держдеп США попередив владу Італії про можливі атаки екстремістів на території країни.

Як йдеться в повідомленні, поширеному посольством у четвер, метою екстремістів можуть стати місця скупчення людей, включаючи популярні пам'ятки. У списку потенційних цілей фігурують Собор святого Петра, оперний зал "Ла Скала" і міланський собор, пише Русская служба Би-би-си.

"Терористичні групи можуть використовувати методи, схожі з тими, що були застосовані в ході недавньої атаки в Парижі", - йдеться в повідомленні, адресованому американським туристам. Там же уточнюється, що влада Італії також сповіщена про можливу небезпеку.

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Місцеві ЗМІ кількома годинами раніше повідомили про те, що ФБР попередило влади країни про можливі атаки. Після цього повідомлення поліція посилила охорону Міланського собору та Ватикану.

Також місцеві ЗМІ передають, що разом з потенційними цілями екстремістів, італійській владі був переданий список з п'ятьох осіб, які на думку США, можуть становити небезпеку.