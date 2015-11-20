ГПУ: у вбивствах під час Майдану підозрюються ще двоє "беркутівців"

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«У нас є бачення і особи, яких ми підозрюємо в убивствах, зокрема і в розгоні ходи 18 лютого в Маріїнському парку, коли в цілому загинули 10 осіб. В Кріпосному провулку у нас перевіряється смерть двох людей, і з приводу цих смертей повідомлено про підозру двом особам одного з територіальних підрозділів «Беркуту», командир якого в даний час знаходиться під вартою», - заявив він.

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Горбатюк додав, що в даний час триває робота з встановлення бійців, які тоді діяли, тому не називає конкретних прізвищ і який саме це підрозділ.

Як повідомляв УНІАН, у ГПУ 17 листопада заявили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти батальйону «Беркут» одного з територіальних управлінь внутрішніх справ, підозрюваного в причетності до злочинів під час подій на Майдані.

Підозрюваному, який утримується під вартою, інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів і демонстрацій, яке було скоєно очолюваним ним підрозділом, виконання явно злочинного наказу з застосуванням фізичного насильства 18 лютого 2014 року під час силового розгону співробітниками правоохоронних органів громадян, які перебували на вулиці Інститутській і Кріпосному провулку в Києві (район урядового кварталу).

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У минулому році Генпрокуратура передала до суду кримінальне провадження проти колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва.