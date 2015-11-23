Скандал довкола виборів у Кривому Розі: Гройсман пропонує депутатам утворити спільну робочу групу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Говорячи про останні події у Кривому Розі, Гройсман зазначив, що парламент не може бути осторонь цього.

“Маємо надати цьому всебічну оцінку і відповідним чином сформулювати свою позицію, в тому числі, можливо, і законодавчо”, - сказав він.

Спікер запропонував фракціям і групам парламенту внести пропозиції та, можливо, утворити спільну групу і розібратися в ситуації.

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“Внести свої пропозиції і рекомендації щодо того, як би ми могли сприяти врегулюванню подій, які є у Кривому Розі”, - сказав голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, міським головою Кривого Рогу обрано представника "Опозиційного блоку" Вілкула. За даними ЦВК, Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Голова партії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що партія оскаржуватиме в суді результати виборів у Кривому Розі.

18 листопада радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав у Facebook про відкриття кримінального провадження за ст.366 ч.1 КК України (службове підроблення) щодо фактів порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів у Кривому Розі за заявою представників партії «Об’єднання «Самопоміч».

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів міського голови у Центральної виборчої комісії немає.

19 листопада Милобог звернувся до Дніпропетровського адмінсуду з вимогою скасувати постанову Криворізької МТВК про обрання Вілкула мером Кривого Рогу.