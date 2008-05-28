Ющенко побажав Черновецькому знайти гармонію

На останніх виборах до Київради та мера столиці кияни продемонстрували, що хочуть мати прагматичну, а не популістську владу. Таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції для українських ЗМІ у Вінніпегу (Канада) у вівторок.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, проблема київських виборів полягала в тому, що метою їх проведення було не те, як вдосконалити життя киян, провести реформи в столиці, а їх метою було здійснити ревізію існуючої влади в місті. “В центрі київських виборів не була поставлена блага місія. В столиці певним політичним силам необхідно було привнести збурення, не спокій, ревізію. Бо здавалося, віднині вони все можуть”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що київський виборець засвідчив, що його більше цікавлять прикладні справи, і що він не хоче жити у скандалах і взаємних звинуваченнях. “Людям набридло жити під черговим піар-кроком – мені здається, це є загальний настрій людей”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що провалилась ідея тих політичних сил, які “йшли на демагогії”.

“Вибори, на мій погляд, свідчать про те, що той, хто хоче себе приєднати до демократичної коаліції, той повинен навчитися блокуватися. Демократія не програла, вона просто продемонструвала, що вона є настільки важливою, настільки чутливою, що вона вимагає високої особистої політичної культури”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що вибори в Києві 25 травня відбулися в демократичний спосіб. Головним уроком Президент назвав те, що ці вибори в чергове засвідчили, що за будь-якої складної ситуації є демократичний спосіб її вирішення.

“Я бажав би всім політичним силам, які пройшли у Київську міську раду, новообраному меру - знайти ту гармонію, якою, на мій погляд, має славитися стольний град Київ. Демонструючи регіонам, територіям, як незалежно від того, яка в тебе ідеологія, під яким прапором ти зайшов в мерію, ти, перш за все, дбаєш як має розвиватися місто”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що хотів би, щоб київська влада стала прикладом для інших міст.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, за результатами ініційованих БЮТ дострокових виборів, до Київради проходять 7 політичних сил: Блок Леоніда Черновецького набирає 30,47% голосів, Блок Юлії Тимошенко – 22,81%, Блок Віталія Кличка – 10,61%, Блок Литвина – 8,13%, “Громадський актив Києва“ – 5,94%, Партія регіонів – 3,96% і Блок Миколи Катеринчука - 3,47%. Інші партії та блоки, в тому числі Блок “Наша Україна – Народна самооборона”, набирають менше 3% голосів.

На виборах мера Києва лідирує нинішній столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - він набирає 37,74% голосів киян, випереджаючи представника БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА на 18%. За попередньою інформацією, за О.ТУРЧИНОВА проголосували 19,11%, за Віталія КЛИЧКА - 17,97% киян.