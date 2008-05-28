Рудьковський: я з Луценком не літав

Розгляд справи за обвинуваченням екс-міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у зловживанні службовим становищем перенесено через хворобу судді Печерського районного суду Києва Олександра МЕЛЬНИКА, якому передано на розгляд матеріали справи.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам М.РУДЬКОВСЬКИЙ, який прибув на судове засідання, сказав: «У розгляді справи в суді переконує мене захист. Є всі докази для того, щоб довести мою невинність».

Водночас, він не став коментувати свою справу, посилаючись на те, що це не повинно бути розцінене кимсь як тиск на суд.

При цьому на запитання, чи не вбачає він якихось паралелей своєї справи і справи, у якій фігурує міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ відповів: «Я вважаю, у Юрія Віталійовича як міністра внутрішніх справ є відповідні фахівці і достатньо можливостей і заходів, щоб знайти всю аргументацію по своїй справі. Про те, як він і в яких справах літав, я сказати нічого не можу, я з ним не літав».

Наступне засідання має відбутися 4 червня о 14.00 у Печерському районному суді.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО, і 20 березня передала його на розгляд до Печерського суду Києва.

Справу було порушено слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами СБУ відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).