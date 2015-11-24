Тетерук наполягатиме, щоб прокуратура завершила розслідування щодо його інциденту з Кужель

Про це він сказав УНІАН, коментуючи повідомлення про відкликання заяви Кужель з Генпрокуратури проти нього.

“Нехай відмовляється. Їм нема чим крити. Тому вони відмовляються”, - сказав Тетерук.

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На думку депутата, “Батьківщині” потрібна була “інформаційна бомба і брудна кампанія” проти нього.

“В них тепер немає ні першого, ні другого. І вони намагаються уникнути результатів розслідування, яке буде, на мою думку, явно не на їхню користь”, - сказав він.

Водночас, підкреслив Тетерук, він все ж таки очікуватиме на результати розслідування Генпрокуратури для того, щоб “бачити висновок і вже потім коментувати”.

“Я хочу відновити справедливість, і люди повинні знати правду”, - додав депутат.

На запитання, чи наполягатиме він на продовженні розслідування, Тетерук сказав: “Так. Звичайно. Я хочу наполягати і я мушу відновити своє чесне ім'я”.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Батьківщина" заявила, що 5 листопада Тетерук біля кабінету голови парламенту Володимира Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою по голові. За даними «Батьківщини», Кужель отримала струс мозку.

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У зв’язку з цим фракція «Батьківщина» вимагала позбавити Тетерука депутатських повноважень.

Своєю чергою Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було.

Сьогодні, 24 листопада, на засіданні парламенту народний депутат із фракції “Батьківщина” Альона Шкрум повідомила, що Кужель відкликає свою заяву з Генпрокуратури про побиття її Тетеруком.