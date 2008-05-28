Кріль хоче, щоб Тимошенко розрахувалася з ним і з іншими

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повинна «розрахуватися» із партнерами по коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Заяву прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО про те, що вона вже начебто «розрахувалася» з партнерами по коаліції після підтримки закону про Кабмін, можна розцінювати як зраду інтересів виборців, що віддали свої голоси за демократичну команду», – сказав І.КРІЛЬ.

Він закликає демократичну парламентську більшість нарешті довести до кінця виконання коаліційної угоди і ухвалити у Верховній Раді вісім законопроектів, що залишились.

«Крім того, необхідно терміново розглянути зміни до держбюджету-2008, які невідкладно повинен внести уряд. До того ж, давно вже потрібно було подати Бюджетну резолюцію на наступний рік», – зауважив І.КРІЛЬ.