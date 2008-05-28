Київська ТВК завершила підрахунок електронних даних

У Київраду проходять 7 партій і блоків

Київська міська територіальна виборча комісія завершила підрахунок електронних даних про результати виборів до Київради, що відбулися 25 травня. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими ТВК даними, після опрацювання протоколів усіх 1026 виборчих дільниць встановлено, що Блок Леоніда Черновецького набрав 30,45%, Блок Юлії Тимошенко - 22,79%. Блок Віталія Кличка набирає 10,61%, Блок Литвина - 8,17% “Громадський актив Києва“ – 5,95%, Партія регіонів – 3,95, Блок Катеринчука – 3,47%. Таким чином 3%-й бар’єр долають сім партій та блоків.

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