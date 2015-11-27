Гройсман: створення "Антикорупційної платформи" у БПП - інструмент внутрішнього контролю

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 ввечері 26 листопада.

"Можливо, є внутрішня позиція деяких людей усередині фракції. Вони не хочуть мати нічого спільного з деякими корупційними історіями, і тому внутрішній контроль усередині парламентської фракції - це демократичний і якісний інструмент такого контролю. Люди, які об'єдналися в "Антикорупційну платформу", будуть допомагати викорінювати корупцію в українському парламенті і будь-якій фракції", - заявив він.

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Нагадаємо, внутрішньофракційна група "Антикорупційна платформа" була створена після конфліктного засідання фракції БПП напередодні 24 листопада. До неї увійшли 15 депутатів.