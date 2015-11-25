В парламенті створюється група протидії корупції у владі – "Антикорупційна платформа"

Головна мета «Антикорупційної платформи» – протидія корупції як в парламенті в цілому, так і всередині фракції, а також депутатський контроль за діяльністю виконавчої влади, в першу чергу, правоохоронних органів, що спеціалізуються на корупції у вищих ешелонах влади.

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Співголовами об’єднання було обрано народних депутатів України Мустафу-Масі Найєма та Чумака Віктора, передає прес-служба партії Солідарність.

До складу цієї групи на сьогодні вже увійшли 15 народних депутатів: Мустафа Найєм, Віктор Чумак, Світлана Заліщук, Ольга Богомолець, Сергій Лещенко, Єгор Фірсов, Наталія Новак, Ольга Червакова, Оксана Юринець, Владислав Голуб, Олексій Мушак, Юрій Соловей, Павло Різаненко, Іванна Климпуш-Цинцадзе та Олександр Черненко.

«Усі ці люди, так чи інакше, виступали протягом останнього року проти корупції, мали індивідуальні антикорупційні програми, проводили розслідування, публічно заявляли про факти корупції в різних сферах. Але, в більшості випадків, ми опинялися одні. Зараз маємо ситуацію, коли кожного з нас переслідують, коли кожного з нас знищують, зокрема, інформаційно. І всі наші спроби донести правду до керівництва держави, до генеральної прокуратури, до правоохоронних органів натикаються на стіну. Ми вирішили об’єднати зусилля і далі діяти програмно, разом – з тим, щоб ця інформація доходила до адресата, і щоб подолати це, принаймні там, де ми маємо доступ”, – повідомив Найєм.

“Ми починемо з нашої фракції, з парламенту – і потім будемо говорити про виконавчу владу. Всю інформацію ми будемо публікувати в наших звітах», – додав парламентар.

“Завдання цієї групи – контроль за корупційними діяннями як усередині парламентської фракції “Блоку Петра Порошенка”, так і поза нею. Це і в діяльності правоохоронних органів, і в діяльності органів виконавчої влади, державних підприємств тощо”, – зауважив народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенко» Віктор Чумак .

“Нас вже 15, думаю, що буде щонайменше 100 осіб. Без сумніву, ми не можемо охопити все, ми не можемо знати все – але, якщо ми будемо знати про корупційну діяльність осіб, які обіймають політичну посаду, державну посаду, це буде обговорюватися, в першу чергу, на фракції, у парламенті. Якщо цього не буде достатньо – це буде ставати публічною інформацією, якщо й цього не буде достатньо, це буде йти до правоохоронних органів”, – зауважив Віктор Чумак.