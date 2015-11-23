РФ уперше застосувала танки Т-90 та піхоту в Сирії – ЗМІ

Російська піхота за підтримки танків Т-90 і літаків Су-25М вперше штурмувала позиції противників Асада в Сирії. В результаті п'ятигодинного бою сухопутні війська з РФ зайняли стратегічну висоту, розташовану між провінціями Ідліб і Латакія.

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Про це повідомляє газета "Аль-Раї" з посиланням на високопоставлене сирійське джерело.

"В операції застосовувалася артилерія калібру 130-мм в комплексі з авіабомбардуваннями. Ці маневри стали попереднім тестом для солдатів на предмет їх готовності до наступних боїв проти терористів у Сирії. За словами російських військових, сирійська армія забезпечувала тільки логістичні питання, не беручи безпосередньої участі в бою", - розповів співрозмовник видання .

Крім того, джерело заявило, що серед російських військових, на відміну від супротивника, втрат немає.

Як повідомлялося раніше, сирійська армія і союзники, за підтримки російських бомбардувань, встановили контроль над двома містами на заході Сирії після важких боїв з бойовиками "Ісламської держави".

Зазначимо, на початку військової операції в Сирії РФ відкидала можливість введення піхоти, підкреслюючи, що так само, як антиіділівська коаліція на чолі із США, буде використовувати тільки авіацію.