Попередні результати виборів у Маріуполі та Красноармійську можуть з'явитися до півночі - ЦВК

Про це заявив заступник керівника секретаріату Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, в Маріуполі за ситуацією спостерігають 6 представників ЦВК, ще 4 приїхали до Красноармійська.

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"Попередні результати голосування можна буде очікувати до 00:00, а встановлення результатів - самі розумієте, є певний строк встановлення результатів виборів. Як комісії будуть готові, так і будемо встановлювати. Ми будемо перебувати там до кінця, до самого встановлення результатів голосування по виборах міського голови та депутатів міських рад", - сказав він.

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