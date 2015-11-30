Новим представником України при ЄС може стати Микола Точицький

Як повідомляє "Європейська правда", Україна вже спрямувала запит про надання агремана щодо його призначення.

Ініціатором такого призначення став заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Джерела видання стверджують, що саме він рекомендував президенту зупинитися на кандидатурі Точицького. Від 2010 до 2015 року Єлісєєв сам очолював дипмісію при ЄС, а в червні поточного року він повернувся в АП.

Призначення Точицького прогнозується вже наступного року, і не раніше лютого. Однією з причин є тривала процедура погодження послів в ЄС, яка забирає, як правило, близько 2-3 місяців.

Враховуючи важливість України для ЄС, цього разу надання агреману могло би бути пришвидшене. Але, як зазначає видання, Україна також не зацікавлена у швидкому переведенні Точицького до Брюсселя, оскільки наприкінці січня в Страсбурзі має розпочатися ключова для України сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, де запланований розгляд питання про продовження (чи пом’якшення або припинення) санкцій ПАРЄ проти Росії.

Між тим представництво України при Раді Європи протягом останніх місяців в рамках планової ротації залишили декілька ключових дипломатів, тому присутність Точицького є критичною для успіху України на даній сесії.