Порошенко: Україна чітко представила свою позицію

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, на полях Конференції глава держави зустрівся з президентами Європейської Ради та Європейської Комісії, Канцлером Німеччини, Президентом Франції, Прем’єр-міністром Великої Британії, лідерами інших держав. «Ми чітко скоординували наші дії в частині реалізації Мінського плану, діяльності Контактної групи і порядку денного наступної зустрічі міністрів закордонних справ «Нормандського формату», – повідомив Порошенко представникам ЗМІ.

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Крім того, за словами президента, були скоординовані позиції напередодні зустрічі на міністерському рівні у форматі Україна–ЄС–Росія щодо запровадження зони вільної торгівлі України з ЄС, яка має відбутися 1 грудня у Брюсселі.

Президент повідомив, що відбулися ефективні переговори з новообраними прем’єр-міністрами Австралії та Канади. «В основному, це стосувалося, в тому числі, координації дій щодо продовження санкцій стосовно Росії у випадку невиконання Мінських домовленостей до кінця поточного року», – сказав президент.

Глава держави зазначив, що усі поставлені завдання перед делегацією під час цього візиту були виконані, підкреслюється в повідомленні.