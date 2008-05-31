Україна та Росія разом святкуватимуть 225-річчя Севастополя

На святкування 225-річчя Севастополя, яке відзначатиметься 14 червня, очікується приїзд делегацій з 26-ти областей України і 10-ти регіонів Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на сьогоднішньому засіданні організаційного комітету з підготовки до святкування ювілею міста-героя.

Крім того, за його словами, свою участь у святкових заходах підтвердили вісім послів іноземних держав.

На засіданні оргкомітету також повідомлялося, що до Севастополя прибудуть різні творчі колективи з областей країни.

Крім того, 14 червня у великому гала-концерті на площі Нахімова виступлять «зірки» української і російської естради.