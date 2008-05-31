Богатирьова пішла у пошук політичних партнерів

Для Партії регіонів сьогодні необхідний пошук політичних партнерів у конституційному процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член політради Партії регіонів, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

«Ми бачимо, як змінити Конституцію, але ми повинні дати собі відповідь, а з ким ми її змінюватимемо, і хто наші політичні партнери», - наголосила вона.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «це можуть бути і невеликі партії, це можуть і великі партії, може, й не ті партії, що представлені в парламенті, а ті громадські організації, які сьогодні можуть стати тим локомотивом, і приведуть прихильників до ідей Партії регіонів».

Р.БОГАТИРЬОВА пояснила, що «навіть найвищий рейтинг Партії регіонів не забезпечує нам перевагу для того, щоб прийняти Конституцію в тому вигляді, в якому ми хочемо її запропонувати, щоб забезпечити спадкоємність влади, як ми це бачимо».

«Тому пошук політичних партнерів, а, значить, сьогодні й діалог, який завжди Партія регіонів пропонувала всім і політичним опонентам, і політичним союзникам, для того, щоб знайти партнерів у політичному конституційному процесі, сьогодні необхідний», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

На завершення вона зазначила, що Донецька обласна парторганізація «має ініціювати процес обговорення нашого проекту Конституції з тим, щоб шукати політичних партнерів на тій платформі, яку нам довірив виборець».

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ про створення Національної конституційної ради, яка має підготувати проект нової редакції Конституції України.

До ради увійшли представники політичних сил, громадськості, юристи. У квітні цього року була обнародувана концепція змін до Конституції, розроблена НКР.

Разом з тим, фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів наполягають на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для внесення змін до Конституції.

Представник БЮТ повідомив, що законопроект про внесення змін до Конституції України, запропонований блоком, істотно відрізнятиметься від концепції, розробленої Національною конституційною радою. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що фракція внесе проект змін до Конституції, який матиме "консолідовану підтримку парламенту".

16 травня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів наполягатиме на ухваленні власних змін до Конституції, а не запропонованих іншим силами, “тим паче, нашими опонентами”.