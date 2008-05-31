Балога не розраховував, що Тимошенко підтримає Ющенка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звинувачує прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у схильності до авторитаризму.

В інтерв`ю журналу "Корреспондент" В.БАЛОГА заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО "завжди була схильною до політичного авторитаризму".

За словами В.БАЛОГИ, "ТИМОШЕНКО дуже хоче встановити контроль над нею (партією НУ-НС) і над іншими демократичними партіями, аби добитися монопольного становища в демократичному таборі".

Разом з тим В.БАЛОГА впевнений в тому, що "під підбором БЮТ опинилася "Народна самооборона" через те, що "Давид ЖВАНІЯ хоче таким чином обійняти таку бажану посаду керівника Антимонопольного комітету".

Водночас В.БАЛОГА відзначив: "Ми завжди знали: вона (Ю.ТИМОШЕНКО-УНІАН) не підтримувала і не підтримує Віктора ЮЩЕНКА, тому не варто кривити душею, розказуючи, що робить усе можливе, аби зберегти нормальні стосунки з Президентом".