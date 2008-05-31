Богатирьова побачила, що владу ділять як Попандопуло трофеї

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА пояснила, чому в Україні потрібно швидко провести конституційну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні в Донецьку на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів, вона сказала: "Ми сьогодні приходимо до думки і необхідності проведення конституційної реформи, і проведення якомога швидшого і ефективнішого".

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, "по-перше, в чинній Конституції закладено основний неправильний механізм – влада дістається політичним партіям як трофей".

"І цей трофей, як у фільмі "Весілля у Малинівці", пам`ятайте, як Попандопуло трофей ділив - це мені, це тобі, не залежно від статусу і можливості людини, його професійної підготовки, вручається кермо влади людям, які не мають ні моральних, ні професійних даних очолювати ті або інші ділянки державної служби", - аргументувала Р.БОГАТИРЬОВА.

По-друге, на її думку, "вимагає зміни виборча система, яка закладена в нинішній Конституції". Р.БОГАТИРЬоВА зазначила, що в результаті чинної виборчої системи, "сьогодні партії за Конституцією дістали можливість формувати виконавчу владу". "І саме звідси в партії починають займатися соціологічним популізмом: тільки на рейтинги орієнтуються і займаються соціальним популізмом, щоб досягти цього рейтингу", - підкреслила секретар РНБО.

"Саме тому, ми перші, розуміючи згубність цього шляху, і запропонували сьогодні внутрішньопартійну політичну дискусію", - підсумувала Р. БОГАТИРЬОВА.