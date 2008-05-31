Богатирьова розповіла регіоналам, як Колесніков на неї тупав

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА назвала себе "простою російською жінкою з Краматорська".

Як передає кореспондент УНІАН, починаючи свій виступ на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів сьогодні в Донецьку, вона сказала, що їй, як і попереднім виступаючим зробили зауваження щодо скорочення часу виступу.

"Борис Вікторович (Б. КОЛЕСНІКОВ – УНІАН) притупнув і каже: "Недовго, це у вас не ваша нарада, а тут партійна конференція". Мені виходить тільки треба сказати - ось стою я перед вами, проста російська жінка з Краматорська і хочу сказати наступне", - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Цю фразу делегати конференції зустріли бурхливими аплодисментами. Після чого Р.БОГАТИРЬОВА продовжила свій виступ, в якому акцентувала на необхідності проведення конституційної реформи, пошуку партнерів для Партії регіонів в конституційному процесі і про досягнення В. КОЛЕСНІКОВА на посаді голови Донецької облорганізації ПР.