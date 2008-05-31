У БЮТ хочуть на 2 роки подовжити право дітей на державне утримання

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН подав на розгляд до Верховної Ради законопроект про збільшення віку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, які мають право на повне державне утримання під час навчання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, з прийняттям даного закону право на державне утримання повинні мати діти зазначених категорій в період навчання до досягнення ними 23-річного віку. Проте, враховуючи те, що у багатьох випадках навчання у вищих учбових закладах після закінчення училищ або технікумів триває до 25 років, виникла необхідність приведення у відповідність деяких положень закону для цієї категорії дітей, наголошується в повідомленні.

Метою законопроекту є дотримання конституційних прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, і недопущення звуження об`єму існуючих прав матеріального забезпечення таких дітей. Зокрема, законопроектом пропонується викласти в новій редакції статті 1, 4, 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки», збільшивши вік для дітей, які здобувають вищу освіту, з 23-х до 25 років.

«Діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, повинні перебувати у держави на особливому рахунку як найбільш вразлива частина суспільства, яка потребує опіки і підтримки», - зазначив автор законопроекту.