Тервиборчком призначив перше засідання новообраної Київради

Київська міська територіальна виборча комісія скликає першу сесію новообраної Київської міської ради VІ скликання (пленарне засідання) на 3 червня 2008 року на 14:00. Відповідну постанову ТВК видала 31 травня за результатами позачергових виборів депутатів Київської міської ради від 25 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МТВК, відповідно до ч.2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною ТВК не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради.

За приписами ч.4 ст.45 цього закону рада вважається повноважною за умови обрання не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради.

Депутатами Київської міської ради обрано 120 осіб.

До порядку денного внесено повідомлення міської територіальної виборчої комісії про результати голосування і підсумки позачергових виборів Київського міського голови та депутатів міської ради.