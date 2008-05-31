Колесников: незабаром народ України відправить уряд у відставку

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ вважає, що скоро народ України відправить уряд у відставку.

Про це він заявив сьогодні в Донецьку на брифінгу після XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів, передає кореспондент УНІАН.

"У Партії регіонів немає необхідних голосів в парламенті, щоб відправити уряд у відставку, хоча вже скоро сам народ його відправить у відставку", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він різко розкритикував роботу Кабінету міністрів, а існуючу модель управління економікою країни назвав "абсолютно бездарною і неосвіченою". На підтвердження своїх слів Б.КОЛЕСНИКОВ зазначив, що "багато провідних країн Заходу намагаються понизити вартість своєї валюти, щоб відкрити виробникам експортні можливості". "Ми ж намагаємося підвищити рівень власної валюти, підвищити вартість власної валюти. Це призведе до того, що українські товари не продаватимуться за кордоном. Це призведе до падіння виробництва і ненадходження валюти, не буде за що буде купувати імпорт", - аргументував він.

Б.КОЛЕСНИКОВ запитав: "Що це за антиінфляційні закони, які дозволяють ввести в країну одномоментно 250 тис. тонн м`яса, тобто 15% від річного споживання?».

На його думку, «це зруйнує ринок повністю і зробить селян жебраками, а їх в країні 36 – 38%».

Для подолання інфляції, як вважає Б.КОЛЕСНИКОВ, "вихід дуже простий – створити умови для економічного зростання". "Тобто, треба знизити податки і основним завданням зробити верховенство права. Цей вихід для світової економіки існує 100 років", - пояснив народний депутат.

"Але коли приходять до влади, щоб швидко підвищити свій політичний рейтинг, це закінчується колапсом і повним зубожінням населення", - підсумував Б.КОЛЕСНИКОВ.