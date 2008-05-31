Польські війська візьмуть під контроль центр Афганістану

Польща має намір збільшити свій військовий контингент в Афганістані з 1,2 тисячі осіб до 1,6 тисячі. Представники польського міністерства оборони також зазначили, що планують передислокувати своїх військових, щоб перебрати контроль над центральною частиною Афганістану від збройних сил США у листопаді ц.р., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Польські війська перебувають в Афганістані з 2002 р. в рамках місії ООН.