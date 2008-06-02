Тимошенко каже, що регіонали розтягують "Арсенал"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір ініціювати засідання Ради національної безпеки та оборони України в разі нереагування Генеральної прокуратури на факт тіньової приватизації заводу «Арсенал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом заводу «Арсенал».

«Ми звертаємося до Генеральної прокуратури України, і якщо вона нічого не зробить, я ініціюватиму засідання РНБО. Хоч одне рішення РНБО має прийняти реальне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в результаті тіньової приватизації заводу «Арсенал» два заводські корпуси, зокрема центральне конструкторське бюро, було передано компанії «Автоінтернешнл», що належить члену Партії регіонів Ігорю ЗАТУЛЕНКУ.

«Відповідно до закону уряд не може звернутися до суду, але при цьому уряд не давав дозволу Фонду держмайна на оренду і передачу. У такому стані знаходиться не тільки ваше, а сотні підприємств по всій країні», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також шкодує, що Служба безпеки України не реагує на те, що відбувається з майном заводу «Арсенал». «Вже при тому, що КРУ встановило порушення, СБУ підготувало довідку, що ніяких порушень не немає. З Фонду держмайна також є довідка, що все добре. Під «дахом» Фонду держмайна тисячі підприємств розірвані, і без зміни керівництва ФДМ припинити таку тенденцію дуже важко», - додала глава уряду.

Прем`єр-міністр також зазначила, що завод «Арсенал» має стати локомотивом при реорганізації космічної галузі України. За її словами, до 3-го кварталу 2008 року планується розробити програму розвитку космічної галузі. Зокрема, уряд має намір профінансувати з державного бюджету реалізацію двох програм на заводі «Арсенал».

*** Державне підприємство завод «Арсенал» є провідним підприємством оптичної та оптико-електронної промисловості України.

Заснований у 1764 році як «арсенальні майстерні», завод у XVIII – XIX ст. ремонтує і виготовляє різні види озброєння, включаючи артилерійське.

З 1946 року підприємство перепрофілювалося на випуск оптичних, оптико-механічних та оптико-електронних приладів. На сьогодні колектив заводу «Арсенал» має більш ніж 50-річний досвід створення і виробництва оптичних та оптико-електронних приладів і систем військового і цивільного призначення (системи орієнтування, прилади прицілювання, самонаведення, спостереження, вимірювання, аналізу і фотографування), які призначені для експлуатації як у лабораторних, так і в жорстких природних умовах.

Усі космічні старти колишнього СРСР і Росії забезпечуються з використанням оптико-електронних систем орієнтування, виготовлених заводом «Арсенал».

При наземному тренажі космонавтів використовується розроблений на «Арсеналі» в 70-х роках ХХ ст. комплекс імітаторів зовнішньої візуальної обстановки, які створюють повну ілюзію маневрування та управління космічним кораблем. Імітаторами, виготовленими на заводі, укомплектовані моделюючі стенди і тренажери, зокрема для станції «Мир» і космічного корабля «Буран».

Одним з найбільш відомих видів цивільної продукції заводу є фототехніка.

Останнім часом «Арсенал» освоїв виробництво дорожніх світлофорів на світовипромінюючих діодах, оптико-електронних приладів для медицини.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства сьогодні є виробництво високоточних приладів обліку газу. У листопаді 2004 за виробництво побутових лічильників газу “GMS-Арсенал Завод “Арсенал” був нагороджений медаллю і дипломом Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Промислові товари для населення».