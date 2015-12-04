"Потрібно повернути його у конституційні рамки": Коломойський заявив про диктаторські схильності Порошенка

Екс-голова Дніпропетровської ОДА та український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що у президента України Петра Порошенка є диктаторські схильності.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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"Наше завдання: щоб Петро Олексійович таким не став. А у нього теж є такі схильності. І це небезпечно. Але він не втрачена для суспільства - як Путін чи Лукашенко – людина. Ми просто повинні його цивілізованим шляхом повернути в конституційні рамки. Він обирався за Конституцією...", - резюмував Коломойський.