Ющенко збирається завтра прийти в парламент

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра готовий прибути до ВР для участі у приведенні до присяги суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час брифінгу.

Голова ВР зауважив, що у нього є відповідний офіційний лист глави держави з цього приводу. «Є офіційний лист Президента», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що приведення до присяги суддів КС відбувається під час пленарного засідання парламенту за участю Президента.

Він висловив сподівання, що під час розгляду цього питання жодна політична сила не вдасться до блокування. «Жодна з фракцій не заперечила публічно проти приведення до присяги», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що у випадку виникнення певних проблем рішення буде ухвалюватися виходячи із ситуації. «Але тут треба приймати рішення не по ситуації, а по закону», - сказав голова ВР.