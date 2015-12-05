Одеська міськрада розгляне питання про визнання Росії країною-агресором

Одеська міська рада розгляне питання про визнання Росії країною-агресором.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект внесено до порядку денного найближчої сесії міськради, яка запланована на 16 грудня.

Зокрема, у порядку денному значиться питання: «Про підтримку постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 №129-VIII «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором».

У разі позитивного рішення депутатів, документ буде направлено до Верховної Ради і його оприлюднять у засобах масової інформації.

Проект внесено керівником фракції партії «Блок Петра Порошенка - Солідарність» Олегом Камінкером.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Одеська міськрада також мала розглядати питання про визнання Росії країною-агресором, однак сесія не відбулася через відсутність кворуму. На думку деяких депутатів, відбулося масове ігнорування чергової сесії через небажання частини депутатського корпусу розглядати питання про визнання РФ агресором.