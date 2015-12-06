Порошенко запевнив, що він, Яценюк, Гройсман і Шокін позбавлені впливу на антикорупційного прокурора

Про це глава держави повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам. За його словами корупція для України становить не меншу загрозу, ніж агресор на сході країни. Президент запевняє, що сьогодні створені усі умови для ефективної боротьби з корупцією: завершено створення всіх структур, набрані за процедурою прозорого конкурсу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Читайте такожАнтикорупційний прокурор планує завтра розпочати роботу над матеріаламиЯкі дві речі потрібні, щоб антикорупційний прокурор працював ефективно: незалежність (ніхто не повинен мати можливість тиснути на антикорупційного прокурора) та він повинен мати довіру в суспільства, якщо він порушить проти того чи іншого політика, посадовця найвищої ланки, то дуже легко в нашій країні, користуючись свободою слова, спробувати організувати публічну дискредитацію цього рішення», - зазначив Порошенко.

«Процедурно, за законом антикорупційний прокурор – це найвища позиція, на яку не має можливості впливати ніхто: ні генеральний прокурор, ні прем’єр, ні спікер парламенту, ні президент - ніхто», - заявив він.

Крім цього президент заявив, що суспільство має вимагати від Національного антикорупційного бюро України та антикорупційного прокурора швидких результатів у боротьбі з корупцією.

«Ми чекаємо від Артема Ситника (директора Національного антикорупційного бюро - УНІАН) та Назара Холодницького (керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) ефективної роботи щодо публічної, прозорої та ефективної реалізації тих напрацювань, які були у детективів і, я думаю, що суспільство має право так само, як і президент чекати та вимагати, щоб ці результати були швидкими та ефективними», - зазначив глава держави.