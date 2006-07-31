У Генпрокуратури немає доказів підкупу Мороза

Станом на 1 серпня 2006 року звернення або запити народного депутата України Олега ЛЯШКА щодо порушення кримінальної справи за фактом начебто одержання хабара представниками депутатської фракції Соціалістичної партії України та її керівником Олександром МОРОЗОМ від членів Партії регіонів, а також будь-які матеріали з цього приводу (в т.ч. аудіозапис телефонних розмов), до Генеральної прокуратури України не надходили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, це повідомлення розповсюджено з огляду на чисельні запитання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутат із фракції БЮТ О.ЛЯШКО заявив, що передав Генпрокуратурі записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ О.МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.

Депутат від БЮТ розповів, що отримав від “співробітника вітчизняних спецслужб” плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. На першому фрагменті А.КЛЮЄВ розмовляє з одним із лідерів СПУ Миколою РУДЬКОВСЬКИМ, на іншому – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім’я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер вже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ відкинув звинувачення депутатів-“бютівців” у підкупі О.МОРОЗА і не виключив звернення до суду.

25 липня Генпрокуратура заявила, що за наявності підстав готова розглянути заяву О.ЛЯШКА про начебто підкуп О.МОРОЗА Партією регіонів.