Могеріні: ЄС продовжить політику невизнання анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні у Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання Ради асоціації Україна-ЄС зробила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Читайте такожДепутати Європарламенту звернулися до керівництва ЄС з проханням надати Україні безвізовий режим

"Ми обговорили ситуацію на сході України, розвиток подій на місцях, а також ситуацію на кримському півострові, особливо занепокоєння щодо ситуації у сфері прав людини. Ми знову підтвердили політику невизнання незаконної анексії Криму та Севастополю", - заявила Федеріка Могеріні.

При цьому вона запевнила, що ЄС буде продовжувати цю політику.