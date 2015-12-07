Могеріні: ЄС продовжить політику невизнання анексії Криму
13:27, 07 грудня 2015Політика
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Євросоюз продовжить політику невизнання анексії Росією Криму та Севастополя.
ЄС буде продовжувати цю політику невизнання анексії Криму / Фото УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні у Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання Ради асоціації Україна-ЄС зробила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.
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"Ми обговорили ситуацію на сході України, розвиток подій на місцях, а також ситуацію на кримському півострові, особливо занепокоєння щодо ситуації у сфері прав людини. Ми знову підтвердили політику невизнання незаконної анексії Криму та Севастополю", - заявила Федеріка Могеріні.
При цьому вона запевнила, що ЄС буде продовжувати цю політику.
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