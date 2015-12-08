Україна майже повністю виконала вимоги ЄС для запровадження безвізового режиму - ЗМІ

Про це пише видання Euobserver з посиланням на джерело в ЄС, передає Українська правда.

Так, джерело перерахувало ключові реформи, запроваджені Україною: початок роботи антикорупційної прокуратури, початок роботи Антикорупційного бюро, початок роботи Агенції з запобігання корупції, прийняття двох законів, що стосуються конфіскації майна, набутого злочинним шляхом.

За словами джерела, Україна "на 97%" виконала умови ЄС для скасування віз.

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В той же час, як зазначив співрозмовник видання, за час, що лишився до 15 грудня "фізично неможливо" завершити План дій щодо лібералізації візового режиму. Однак Єврокомісія в будь-якому випадку надасть позитивну рекомендацію, наголосивши на переліку невирішених питань.

"Ми не можемо дати негативну рекомендацію через українську громадськість. Вони за останні шість місяців зробили так багато – йдеться і про вуличні акції, і про тиск громадянського суспільства, щоб змусити парламент прийняти необхідні закони", - зазначив представник ЄС.

Інше джерело в ЄС заявило, що візова стіна може впасти "в будь-який момент 2016 року", якщо справи підуть добре.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі вітають прогрес України на шляху до безвізового режиму і закликають виконати рекомендації, які ще залишаються. При цьому високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні зазначила, що очікує на продовження співпраці з владою України, а також з громадянським суспільством.