Рада дозволила пораненим учасникам Революції Гідності безкоштовно лікуватися у "Феофанії"

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 301 народний депутат із 373, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що з метою забезпечення належним медичним обслуговуванням осіб, які отримали поранення під час участі в масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності), Верховна Рада постановляє, що особи, які під час участі у Революції Гідності зазнали поранень, каліцтва, контузій чи іншого ушкодження здоров’я та в подальшому були занесені Міністерством охорони здоров’я України до переліку осіб, які за результатами судово-медичної експертизи отримали під час участі у Революції Гідності тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, мають право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну реабілітацію та інше) в клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами, госпіталях ветеранів війни та військово-медичних закладах охорони здоров’я (госпіталях).

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Як зазначається у пояснювальній записці, під час масових акцій громадянського протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року тисячі патріотів отримали ушкодження здоров’я різних ступенів, з них – декілька сотень зазнали тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Станом на листопад 2015 року Міністерством охорони здоров’я України до переліку осіб, які за результатами судово-медичної експертизи отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в Революції Гідності, внесено 144 тяжкопоранені особи.

Водночас зазначається, що процес формування переліку осіб, які за результатами судово-медичної експертизи отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження під час участі в Революції Гідності, тільки розпочався. Станом на листопад 2015 року до цього переліку внесено лише 50 поранених.

"Через відсутність можливості отримання належного медичного обслуговування протягом року померло троє тяжкопоранених під час участі у Революції Гідності.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.