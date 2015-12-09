Яценюк: У нас є тільки один шлях - шлях єдності, поступу вперед і відповідальності перед нашою країною

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, він звернувся до президента України Петра Порошенка, відзначивши його роль «як національного арбітра у проведенні переговорів і медіації з приводу нової фінансової та податкової політики країни».

«І я переконаний, що з таким підходом ми не просто знайдемо компроміс, а ми для країни запровадимо нову податкову реформу, ми для українського бізнесу запровадимо додаткові стимули створювати робочі місця і відповідно сплачувати податки. І що бюджет 2016 року буде збалансований, і ми зможемо забезпечити всі видатки, як на національну безпеку і оборону, так і соціальні видатки. І зможемо збалансувати його таким чином, що цей бюджет буде відповідати найвищим стандартам фінансової стабільності України», - сказав глава Уряду.

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Він повідомив, що Уряд запропонував після низки консультацій з народними депутатами України «взяти базові й ключові речі, які необхідно запровадити в Податковому кодексі, розпочинаючи з питання прозорості відшкодування податку на додану вартість і закінчуючи демілітаризацією і ліквідацією податкової міліції».

«Це відповідальні політичні рішення. І ми цінуємо позицію народних депутатів і Комітету і готові далі продовжувати цей діалог», - додав він.

Яценюк підтримав пропозицію щодо запровадження нових ставок податків з 1 січня, а запровадження в цілому нової редакції Податкового кодексу з 1 квітня.

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Він закликав «до кінця поточного року продемонструвати, що ми таки здатні робити спільний успіх», підкреслюється в повідомленні.