Голова криворізького автомайдану пригрозив масштабними протестами у місті

"Нас поїхало 15 представників. Зараз ми на під'їзді до парламенту. Депутати від "Самопомічі" Семен Семенченко та Єгор Соболєв цілий тиждень домовлялися про можливі зустрічі із депутатами, головами фракцій та президентом. Поки що не відомо, з ким конкретно вдасться поговорити. І чи точно буде зустріч з президентом", - розповів Антон Кравченко, голова криворізького автомайдану, пише Gazeta.ua.

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"Але ми надіємося на розмову. Маємо, що сказати. Наприклад, про фальсифікацію у Кривому Розі, яку важко довести юридично. На днях говорили зі студентами льотного коледжу. Вони розповіли, що в день виборів їх змушували голосувати за Вілкула. Давали якісь обгортки від паспортів, за яким їх на дільниці пропускали голосувати, - додав Кравченко. - Якщо нас не почує Верховна Рада і президент, будуть масштабніші протести. В Кривому Розі вже готові вийти до 15 тисяч людей. Не хочемо, щоб були заворушення. Але людей важко зупинити, коли вони розчаровані".

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook Семен Семенченко, криворіжці у Верховній Раді виступили з брифінгом і закликали зупинити фальсифікації і прийняти Закон про вибори в Кривому Розі.

Верховая Рада прямо сейчас. Криворожане дают брифинг и призывают остановить фальсификации и принять Закон о выборах в Кривом Роге. Криворожане за честные выборы! Молодцы! Posted by Семен Семенченко on 9 декабря 2015 г.

Нагадаємо, в Кривому Розі люди масово вийшли на протести через фальсифікацію виборів другого туру. За офіційними даними переміг чинний мер Юрій Вілкул від Опобблоку. Городяни запевняють, що насправді виграв Юрій Милобог від "Самопомочі". Верховна Рада має проголосувати - чи будуть перевибори у місті.