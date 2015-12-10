ВР ухвалила закон про державну службу: чиновників зобов'язали говорити українською мовою

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про державну службу".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 261 із 342 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожЄС розгляне надання фінпідтримки Україні після ухвалення закону про держслужбу - Томбінський

Народний депутат від «Батьківщини» Альона Шкрум (Комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування) на засіданні парламенту заявила, що в законі “розділено політичні посади і посади державної служби, посади та функції органів з обслуговування та патронатну службу”.

За її словами, законом запроваджується посада секретаря міністерства. Вона додала, що це буде державний службовець вищої категорії, який здійснюватиме управління кадрами, управління міністерством і допомагатиме міністру в його роботі.

Шкрум зазначила, що законом передбачена “політична неупередженість державних службовців” і визначено “дуже конкретно повноваження керівника державної служби в органі”.

Вона повідомила, що законом передбачено створення комісії, яка буде за відкритим конкурсом на прозорих засадах в онлайн-режимі відбирати кандидатів на посади в державну службу.

В законі зазначено, що українській мові надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, а також це мова діловодства і документації цих органів та посадових осіб. При цьому йдеться про те, що державний службовець повинен вільно володіти державною мовою «і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону».

Читайте такожЗМІ: Порошенко обґрунтував потребу відкликати проект закону про державну службу неправдивою інформацією

Дія цього закону поширюється на державних службовців, зокрема, Секретаріату Кабінету міністрів України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій; органів прокуратури; органів військового управління; закордонних дипломатичних установ України.

В той же час дія закону не поширюється, зокрема, на президента України; главу Адміністрації президента України та його заступників, членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

ВР вирішила, що даний закон набуде чинності з 1 травня 2016 року, а до того часу уряд має доопрацювати нормативні документи для вступу його в дію.

Шкрум повідомила, що законом передбачено, що фонд оплати праці держслужбовців формуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, а також «коштів, які надходять до державного бюджету від Європейського Союзу та інших міжнародних організацій».

Між тим в ході обговорення серйозна дискусія була навколо питання щодо пенсій держслужбовців. Деякі народні депутати, зокрема Юрій Шухевич, пропонував скасувати всі спеціальні пенсії для державних службовців. В той же час у законі передбачено, що будуть збережені підвищені пенсії для тих держслужбовців, які пропрацювали на державній службі понад 10 років.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час цієї дискусії наголосив, що ще є час до 1 травня 2016 року, щоб опрацювати дане питання.

У перехідних положеннях закону передбачено, що керівники державної служби протягом 2 років з дня набуття чинності закону в межах фонду оплати праці мають право встановлювати держслужбовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом міністрів.

Читайте такожЯценюк пообіцяв ліквідувати податкову міліцію

За словами Шкрум, в законі передбачено, що мінімальний розмір посадового окладу державного службовця становитиме дві мінімальні заробітні плати.

Депутат зазначила, що після консультацій з Кабінетом міністрів було внесено уточнення, що ця норма вступить в дію із 2017 року, оскільки на сьогодні немає необхідних фінансових ресурсів для запровадження такої норми.

В той же час вона додала, що не виключена можливість підвищити матеріальне забезпечення держслужбовців ще до 2017 року.