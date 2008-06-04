Тимошенко скасувала всі рішення щодо тіньової приватизації заводу "Арсенал"

Уряд сьогодні на засіданні відмінив усі рішення і наказ Національного космічного агентства України (НКАУ) про тіньову приватизацію Центрального конструкторського бюро «Арсенал» і Заводу «Арсенал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Уряд від імені держави практично і є власників тих об`єктів, які перебувають зараз або в казенному стані, або в державній власності. Ми сьогодні відмінили рішення, які, по-перше, починали процес передачі в оренду корпусів, які належать ЦКБ «Арсенал» - це був наказ НКАУ і всі рішення, які приймалися на цю тему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що рішенням уряду відмінено «абсолютно всі документи, які давали можливість створювати спільні підприємства, практично застосовуючи тіньову приватизацію заводу «Арсенал», попри те, що це казенне підприємство заборонене для приватизації».

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Ю.ТИМОШЕНКО, відвідуючи завод «Арсенал», заявила, що має намір ініціювати засідання Ради національної безпеки і оборони України у разі нереагування Генеральної прокуратури на факт тіньової приватизації заводу «Арсенал».

«Ми звертаємось до Генеральної прокуратури України, і якщо вона нічого не зробить, я ініціюватиму засідання РНБО. Бодай одне рішення РНБО має прийняти реальне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в результаті тіньової приватизації заводу «Арсенал» два заводські корпуси, зокрема центральне конструкторське бюро, було передано компанії «Автоінтернешнл», що належить членові Партії регіонів Ігорю ЗАТУЛЕНКУ.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила жаль у зв`язку з тим, що Служба безпеки України не реагує на те, що відбувається з майном заводу «Арсенал».