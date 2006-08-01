Катеринчук виступає за розпуск парламенту

Народний депутат України, голова виконкому політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК виступає за розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогоднішній день у Президента є всі юридичні і політичні підстави для розпуску парламенту», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він пояснив, що юридичними підставами є те, що Верховна Рада України не сформувала уряд у встановлений термін – 60 діб. Водночас, за його словами, політичними підставами є те, що має настати політична відповідальність за виконання політичними силами своїх зобов’язань після виборів. Депутат вважає, що розпуск ВР в такій ситуації буде логічним кроком.

М.КАТЕРИНЧУК також підкреслив, що широка коаліція в форматі Партія регіонів, СПУ та блоку «Наша Україна» не вирішить питання розколу в країні, оскільки це буде об’єднанням олігархічних груп.

«В моєму розумінні – широка коаліція не є коаліцією загальнонаціональної єдності», - підкреслив він.

М.КАТЕРИНЧУК також зазначив, що у такій більшості домінуватиме Партія регіонів, і у ВР під час вирішення найрезонансніших питань представники Партії регіонів завжди зможуть замінити голосами депутатів з фракції КПУ представників «Нашої України» або СПУ.

Він також висловив переконання, що фігура прем’єра в Україні не є технічною і виконує багато політичних функцій в конституційній моделі України. За його словами, призначення прем’єра вплине на виконання зобов’язань Президента України Віктора ЮЩЕНКА, які він брав на себе під час президентської кампанії. М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що цей курс не може бути змінений.